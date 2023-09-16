Başbakan, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi’yle görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hitchen’ı kabul etti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki sorunların çözümü ile Kürdistan halkının anayasal haklarının verilmesi görüşüldü.

Üst düzey Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin 14 Eylül’de Bağdat’a yaptığı ziyaret ve Irak yönetimiyle yaptığı görüşmeler, Kürdistan halkının mali haklarının verilmesi açısından sorunların çözümünde olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve istikrarının sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.