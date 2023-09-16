Erdoğan: Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bugün ABD’ye gidecek.

Erdoğan ziyaret öncesinde havalimanında açıklamalarda bulundu.

“DÜNYA BANKASI'NIN AÇIKLAMASI, ÜLKEMİZE OLAN GÜVENİ GÖSTERİYOR”

Erdoğan, “Dünya 5'ten büyüktür tespitimizin daha çok kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz” diyerek, şunları söyledi:

“Sayın BM Genel Sekreteri Guterres bu konuda çok net bir tavır ortaya koydu. Genel Kurul marjında Guterres dışında çok sayıda kişiler ile de görüşmeler gerçekleştireceğim. Ziyaretimde düşünce kuruluşu temsilcileri ile de bir araya geleceğim. ABD'deki önde gelen iş dünyası temsilcileri ile de görüşeceğiz. Ülkemizde 14-28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içinde tamamlanmasının iş çevrelerinin Türkiye'ye yönelik ilgisini artırdığını görüyoruz. Dünya Bankası'nın geçen hafta yaptığı açıklama ülkemize duyulan güvenin bir göstergesidir.”

Türkiye Cumhurbaşkanı, “Bizim öncülüğümüzde üçlü görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Ama bu konuda bir dörtlü bir teklifte bulunduk. Değişik buralarla ilgisi alakası olmayan liderlerle değil, şu anda işin içinde olan Sayın Putin, Sayın Aliyev, şahsım ve Paşinyan birlikte toplantı yapalım. Adımı da ona göre atalım teklifinde bulunduk. Henüz bize olumlu veya olumsuz bir geri dönüş olmadı. Bu konuyu Sayın Aliyev ile görüşeceğiz” dedi.

“İSVEÇ SÖZÜNÜ TUTUMUYOR”

“Batı ikide bir İsveç, İsveç, İsveç diyor. Biz de diyoruz ki bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra, evet veya hayır dememiz mümkün değil” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Öncelikle İsveç'in üzerine düşeni yerine getirmesi lazım. Peki şu an üzerine düşeni yerine getiriyorlar mı? Diyorlar ki yasa hazırladık. Yasayı hazırlamak yetmez. Kalkıp teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa bu ne demektir? Görevi yerine getirmiyorlar demektir. O zaman bize verilen sözler tutulmuyor. Bize verilen sözler tutulmadığı zaman parlamentom nasıl tavır takınır? Bunu herkes takdir etsin. F16 ile ilgili ne deniyor? 'Temsilciler Meclisi karar vermeden olmaz.' Orada Temsilciler Meclisi varsa benim de parlamentom var. Sevk etmeyse biz böyle bir talebi parlamentomuza sevk ederiz. Ama buradan nasıl karar çıkar o parlamentomuzun takdiridir.”

“AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE'DEN KOPMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDE”

Erdoğan, “Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisindedir. Bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız. Bu değerlendirmeden sonra gerekirse Avrupa Birliği ile yolları ayırabiliriz” ifadelerini kullandı.