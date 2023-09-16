Spor

Ronaldo, Juventus'a dava açıyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun eski kulübü Juventus'a dava açmaya hazırlandığı iddia edildi.
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Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
avrupa Cristiano Ronaldo Juventus FC Dava

HABER MERKEZİ

Cristiano Ronaldo, 4 sezon formasını giydiği Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor. 

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Portekizli yıldız, Juventus'un pandemi döneminde askıda kalan ve kendisine ödemediği 19.9 milyon euroluk maaşını alabilmek için yasal işlem başlatmaya karar verdi.

Haberde Ronaldo'nun hatırı sayılır bir parayı İtalyan kulübünden alamadığının altı çizilirken, kısa süre içerisinde bu konuda yeni gelişmelerin yaşanabileceği de aktarıldı.

Juventus fomrası ile toplamda 134 karşılaşmaya çıkan Cristiano Ronaldo, 101 gol ve 22 asistlik performans sergilemişti.

Sezon başında Juventus'a kalmak istemesine rağmen takımın ABD kampının dışında kalan Leonardo Bonucci'nin kendisine gerekli antreman koşullarının sağlanmadığı gerekçesiyle Juventus'a dava açacağı iddia edilmişti.

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