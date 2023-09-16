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Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi: Çok sayıda terör eylemine karışmış DAİŞ emiri yakalandı

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, çok sayıda terör eylemine karışmış bir DAİŞ’linin yakalandığını duyurdu.
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kürdistan Güvenlik Konseyi DAİŞ

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen özel bir operasyonla, çok sayıda terör eylemine karışmış bir DAİŞ emirinin yakalandığı belirtildi.

Edinilen istihbarat bilgilerine dayanılarak gerçekleştirilen operasyonda Ebu Leyla olarak bilinen Zeydan Halife Ahmed Matar’ın yakalandığının kaydedildiği açıklamada, yakalanan DAİŞ’linin örgütün Dicle vilayeti emiri olup, Qereçox dağlarından sorumlu olduğu ifade edildi.

Yakalanan DAİŞ’linin 2014 yılında örgüte katıldığı ve Mahmur’un yanı sıra Qerac’da Peşmerge Güçlerine karşı savaştığının kaydedildiği açıklamada, söz konusu DAİŞ’linin 2017 yılında DAİŞ kontrolündeki bölgelerin kurtarılmasının ardından sivillere suikast düzenlemek, kaçırmak ve para karşılığında serbest bırakmak amacıyla Qereçox dağlarında birimler oluşturduğu belirtildi.

 

 

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