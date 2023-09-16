Türkiye’den bir heyet Kürdistan petrolü için Bağdat’ta gidiyor

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Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının Ceyhan limanı üzerinden başlaması için Ankara ile Bağdat arasındaki görüşmeler sürüyor.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Petrol ve Enerji Komisyonu Üyesi Sabah Subhi, Kürdistan petrolünün yeniden sevkiyatı için gelecek ayın başında Türkiye’den bir heyetin Bağdat'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Kürdistan petrolünün ihracatına başlama koşullarıyla ilgili olarak, Türkiye’nin biraz esneklik gösterdiği, Erdoğan'ın Irak ziyareti öncesinde bu sürecin önündeki engellerin kaldırılmasının beklendiğini belirtti.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün yaptığı açıklamada Irak-Ceyhan boru hattının yakında tekrar faaliyete geçebileceğini söylemişti.

Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin (25.03.2023) kararı sonrasında Kürdistan Bölgesi'nden Ceyhan limanına petrol ihracatı durdurulmuştu.