Politika

İran’dan iddia: Jina Emini’nin babasına yönelik suikast girişimi engellendi

İran, başörtüsü mecburiyetine riayet etmediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve polis nezaretinde hayatını kaybeden Jina (Mahsa) Emini'nin babası Emced Emini'ye yönelik suikast girişiminin engellendiğini iddia etti.
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Foto: AP
Foto: AP
İran İran iddia Emcet Emini suikast girişimi

HABER MERKEZİ

İranlı yetkililer "Terör örgütleriyle iltisaklı birkaç kişinin Ayçi Kabristanı yolunda Jina Emini'nin babası Emced Emini'ye suikast girişimi emniyet güçlerinin müdahalesiyle engellendi, şahıslar yakalandı" açıklamasında bulundu.

JİNA EMİNİ'NİN BABASININ GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan muhalif haber kaynakları, Jina Emini'nin ölüm yıldönümünde babası Emced Emini'nin Kürdistan eyaletine bağlı Seqiz kentinde evinden çıkarken gözaltına alındığını iddia etmişti.

İran resmi ajansı IRNA ise konuyla ilgili haberinde, iddiayı yalanlayarak Emini'nin babası ve ailesi Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentindeki evlerinde olduğunu ve gözaltına alınmadığını duyurmuştu.

Sosyal medyada, Jina Emini'nin mezarının olduğu Ayçi Kabristanı'na giden yolların kapatıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

Başörtüsü mecburiyetine riayet etmediği gerekçesiyle gözaltına alınan Jina Emini'nin polis nezaretindeyken ölümünün birinci yılının arifesinde ülkede protestoların yeniden canlanma ihtimali üzerine güvenlik güçleri ülke genelinde tedbirlerini artırmıştı.

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