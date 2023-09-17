NATO ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek

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Norveç’in baskenti Oslo’da toplanan NATO ülkelerinin genelkurmay başkanlarının toplantısında konuşan NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Ron Bauer, İttifakın önümüzdeki yıl Almanya, Polonya ve üç Baltık ülkesinin topraklarında ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı Steadfast Defender tatbikatını gerçekleştireceğini söyledi.

Rob Bauer, “İttifak 2024'te soğuk savaştan bu yana en büyük kolektif savunma tatbikatı olan Steadfast Defender'ı gerçekleştirecek. İttifakın farklı üye ülkelerinden 40 binden fazla asker Almanya, Polonya ve üç Baltık ülkesinde tatbikat düzenleyecek” diye konuştu.

Bauer ayrıca ittifakı ‘toplu savunmada yeni bir dönem beklediğini’ ifade etti.

Toplu savunma yöntemlerinin uygulandığı NATO’nun Steadfast Defender tatbikatı düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Daha önce Financial Times, NATO’nun, “soğuk savaştan” bu yana en büyük askeri tatbikatı gelecek yıl yıl yapmayı planladığını, tatbikata en az 40 bin askerin katılacağını, 50’den fazla savaş gemisinin katılacağı tatbikat kapsamında 500 ila 700 uçak sortisi yapılacağını bildirmişti.