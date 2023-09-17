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Brezilya’da uçak düştü: 14 ölü

Brezilya’nın Amazonas eyaletinde EMB-110 tipi uçağın düşmesi sonucu 14 kişi öldü.
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dünya Brezilya uçak kazası

HABER MERKEZİ

Amazonas eyaletinin başkenti Manaus’dan orman kasabası Barcelos’a doğru hareket eden uçağın, düştüğü sırada seferini tamamlamaya yakın olduğu öğrenildi.

Amazon Güvenlik Sekreteri Vinicius Almeida kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Ulaşılan ilk bilgilere göre uçağın şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu ve Barcelos’a inişi sırasında düştüğü belirlendi” dedi.

Uçağın av balıkçılığı yapan bir iş adamı tarafından kiralandığı bilgisi verildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Amazonas eyaletinde eylül ayı en yoğun balıkçılık sezonunun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Barcelos kasabası ise çok sayıda milli parka yakın olması nedeniyle balıkçılıkla ilgilenen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

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