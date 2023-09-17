Politika

Başbakan, Sant'Egidio Topluluğu Ortadoğu Direktörünü kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani, Sant'Egidio Topluluğu Ortadoğu Direktörü Profesör Leonardo Emberti Gialloreti’yi kabul etti.
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kürdistan Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, merkezi İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan sosyal hizmet kuruluşu Sant'Egidio Topluluğu’nun Ortadoğu Direktörü Profesör Leonardo Emberti Gialloreti’yle bir araya geldi.

Görüşmede Profesör Gialloreti, topluluğun çalışma ve faaliyetleri hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Gialloreti ayrıca, birlikte yaşam kültürü ve yüz binlerce göçmen ve mültecinin ağırlanmasından dolayı Kürdistan Bölgesi’ni takdir etti.

Başbakan Mesrur Barzani de topluluğun proje, çalışma ve faaliyetlerinin değerli olduğunu vurgulayarak kendilerine başarılar diledi.

 


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