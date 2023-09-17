Libya’da sel: Derne’de 11 binden fazla ölü, 10 bin kayıp

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Birleşmiş Milletler (BM), Libya’daki sel felaketinden en fazla etkilenen Derne kentinde en az 11 bin 300 kişinin öldüğünü, 10 bin 100 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek ölü sayısının artmasından endişe edildiğini duyurdu.

OCHA, Libya’nın doğusundaki diğer bölgelerde ise sel felaketinin en az 170 can aldığını aktardı.

Derne’de ölü sayısının 11 bini geçtiği açıklanırken, Libya’nın doğusundaki hükümetin Sağlık Bakanı Othman Abdeljalil ise sadece bu kentteki sel felaketinde 3 bin 252 kişinin can verdiğini bildirdi.

Felaketin en kötü etkilediği yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Derne’de çok sayıda kişinin iki barajın taşmasıyla beraber sel sularıyla denize sürüklendiği düşünülüyor. Deniz kenarında arama çalışmaları sürerken can kaybı hızla artıyor. Cumartesi günü Maltalı kurtarma ekipleri, Derne sahilinde yaklaşık 400 kişinin cesedine ulaşmıştı.