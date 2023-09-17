Başbakan Mesrur Barzani: Sudani’yle maaş ödemeleri konusunda makul bir anlaşmaya vardık

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani yaptığı yazılı açıklamada, “Yüce Allah’ın yardımı ve milletimizin güçlü iradesi sayesinde Kürdistan halkının haklarını savunabildik ve Federal Başbakan Sayın Muhammed Şiya Sudani’yle, vatandaşların maaşlarının ödenmesi için makul bir anlaşmaya vardık” ifadelerini kullandı.

Bu süre zarfında hükümete olan güvenlerini kaybetmedikleri için vatandaşlara teşekkür eden Başbakan, “Sayın Başkan Barzani’ye, engeller karşısında verdiği destek ve rehberliği için teşekkür ediyorum. Sayın Kürdistan Bölgesi Başkanı’na da federal hükümetle müzakerelerde verdiği destek ve üstlendiği rol için teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan açıklamasında, Irak’taki siyasi taraflara, Irak Parlamentosu’nda fraksiyonu bulunan Kürdistani partilere ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti müzakere heyetine de bu süreçteki destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başbakan mesajının sonunda, “Yüce Allah’ın yardımıyla sevgili vatandaşlarımızın hizmetinde olmayı sürdürecek ve kısır çabaların Kürdistan Bölgesi’nin istikrarını bozmasına izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.