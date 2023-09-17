Amedspor 3 puanla dönüyor

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2.Lig Kırmızı Grup'ta ilk deplasman galibiyetini elde eden Amedspor, üst üste ikinci ve bu sezondaki 3.galibiyetini alarak 10 puana yükseldi.

Maç boyunca çok net pozisyonlara giren Amedspor, galibiyete son dakikalarda ulaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Bu sezon attığı sürpriz ve kritik gollerle takıma önemli katkılar sağlayan kaptan Gökhan Alsan, 63.dakikada Amedspor'u 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi bu gole 77.dakikada eski Amedspor'lu Yasin Abdioğlu ile cevap verdi, skor 1-1'e geldi.

Rakip kalede etkili olan Amedspor'un çabaları 86.dakikada sonuç verdi.

Kazanılan penaltı vuruşunda kaptan Gökhan Alsan bir kez daha takip fileleri havalandırdı.

Rakibini 2-1 mağlup eden Amedspor, puanını 10'a çıkardı.

Amedspor, 5.hafta maçında 23 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'da Diyarbakır Stadyumu'nda İskenderunspor'la kozlarını paylaşacak.