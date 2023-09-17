Başbakan’dan Sudani’ye teşekkür telefonu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Başbakan, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının maaşlarının ödenmesi konusunda anlaşmaya varılmasındaki desteğinden dolayı Sudani’ye teşekkür etti.

Başbakan, bu anlaşmanın Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki tüm sorunların diyalog yoluyla, anayasa ve anlaşmalara göre çözülmesi için temennide bulundu.

Başbakan gün içerisinde yaptığı açıklamada “Sudani’yle maaş ödemeleri konusunda makul bir anlaşmaya vardık” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani ayrıca, bu anlaşmanın başarılı olmasında destek veren herkese teşekkür etti.

Irak Bakanlar Kurulu, bugün Kürdistan Bölgesi memurlarının 9, 10 ve 11’inci ay maaş ödemeleri için her ay 700 milyar dinar gönderilmesini kabul etti.