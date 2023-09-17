Libya'da Yunan kurtarma ekibi kaza yaptı: 4 ölü, 15 yaralı

HABER MERKEZİ

Libya’da 10 Eylül'de yaşanan sel felaketininin yaraları sarılmaya çalışılırken, ülkeye yardım için giden Yunan kurtarma ekibi trafik kazası geçirdi.

Kazada ilk belirlemelere göre, kurtarma ekibinden 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, bölgeye giden uluslararası yardım ekibinin geçirdiği kazaya ilişkin açıklama yaptı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Libya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardım için intikal eden uluslararası bir ekip yolda kaza geçirmiştir. Alınan ilk bilgilere göre can kaybının olmadığı olayda, bölgeye intikal eden Türk ekiplerimiz etkilenmemiştir.

Uluslararası ekip hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."