Politika

Ukrayna, bir köyü daha kurtardığını duyurdu

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Donetsk bölgesinin Bahmut yönündeki Klişçiyivka köyünü kurtardıklarını bildirdi.
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dünya Ukrayna Rusya Andriy Yermak

HABER MERKEZİ

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde başarı elde ettiğini belirterek, "Klişçiyivka, 80. Hava Saldırı Tugayı, 5. Saldırı Tugayı ve Ukrayna Ulusal Polisi Birleşik Saldırı Tugayınca Ruslardan temizlendi ve kurtarıldı" ifadesine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, sosyal medya paylaşımında, Klişçiyivka'nın Ukrayna'nın kontrolüne geçtiğini belirterek, "Ukrayna topraklarını işgalden kurtardıkları için askerlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı cuma günü, Donetsk bölgesindeki Andriyivka köyünün kurtarıldığını duyurmuştu.

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