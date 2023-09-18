Spor

Real Madrid beşte 5 yaptı

İspanya LaLiga'da Real Madrid, geriye düştüğü maçta Real Sociedad'ı 2-1 mağlup ederek, ligdeki 5. maçından da galibiyetle ayrıldı.
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avrupa Real Sociedad Real Madrid

HABER MERKEZİ

LaLiga'da lider Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı konuk etti.

Maçın hemen başında Ander Barrenetxea'nın golüyle öne geçen konuk Real Sociedad, devreyi bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıya golle başlayan Real Madrid, Federico Valverde'nin golüyle skorada dengeyi getirdi.

Maçın 60. dakikasında ise Joselu Real Madrid'i öne geçiren ve galibiyeti getiren golü kaydetti.

Sahasında Real Sociedad'ı 2 golle mağlup eden Real Madrid, ligdeki 5. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Puanını 15 yapan başkent ekibi, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Union Berlin'i ağırlayacak.

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