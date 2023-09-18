Real Madrid beşte 5 yaptı
HABER MERKEZİ
LaLiga'da lider Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı konuk etti.
Maçın hemen başında Ander Barrenetxea'nın golüyle öne geçen konuk Real Sociedad, devreyi bu skorla önde tamamladı.
İkinci yarıya golle başlayan Real Madrid, Federico Valverde'nin golüyle skorada dengeyi getirdi.
Maçın 60. dakikasında ise Joselu Real Madrid'i öne geçiren ve galibiyeti getiren golü kaydetti.
Sahasında Real Sociedad'ı 2 golle mağlup eden Real Madrid, ligdeki 5. maçından da galibiyetle ayrıldı.
Puanını 15 yapan başkent ekibi, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Union Berlin'i ağırlayacak.