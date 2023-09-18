Ekonomi

Merkez Bankası, 'TL'ye dönüş' tebliğinde değişiklik yaptı

Merkez Bankası gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe giderek, yeni tebliğle 30 Haziran 2023 olan tarih, 31 Ağustos 2023 olarak değiştirildi.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişiklik yaptı.

TCMB'nin Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler içeren tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğlere göre yurtiçi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Daha önce yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin altın ve döviz mevduat ve katılım fonu hesaplarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için belirlenen tarih 30 Haziran 2023'tü.

TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.

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