Ukrayna lideri Zelenskiy’den Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri öncesinde verdiği bir röportajda Üçüncü Dünya Savaşı uyarısında bulunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Adolf Hitler ile karşılaştırdı.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan VolodimirZelenskiy, Rus halkının dünya kamuoyunda saygısını yitirdiğini belirtti.

Rus toplumunun Putin tercihini eleştiren Zelenskiy, "Onu seçtiler, bir kez daha seçtiler ve ikinci bir Hitler yarattılar" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna düşerse, gelecek on yılda ne olacak" sorusunu yönelten Zelenskiy, Rusya'nın Polonya'ya kadar gelmesi durumunda, Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkacağını söyledi. Zelenskiy, bu nedenle de Putin'in durdurulması veya bir Dünya Savaşı'nın tetiklenmesi konusunda dünyanın karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy'nin BM Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere pazartesi günü ABD'nin New York kentinde olması bekleniyor.

Salı günü başlayacak görüşmelere 140'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Çarşamba günü de BM Güvenlik Konseyi'nin oturumuna katılacak olan Zelenskiy, Ukrayna'ya yönelik savaşın başlamasından bu yana ilk kez Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile karşılaşabileceği belirtiliyor.