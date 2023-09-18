Başkan Barzani: Kerkük tüm Kürtler için büyük semboldür

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kerkük’te yaşanan olaylarda şehit düşen ve yaralananların aileleriyle bir araya geldi.

Şehit ve yaralı ailelerinin acılarını paylaşan Başkan Barzani, “Azizlerimizin kanı boşuna akmadı, sorumluların yargılanması gerekir” dedi.

Şehitlerin akan kanı ve tepkilerin ortaya koyulmasının Kürtlerin yaşamsal ve bilinçli bir millet olduğu mesajı olduğunu belirten Başkan Barzani, Kerkük’te Kürtlere yapılan zulüm ve baskının sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Şehit ailelerine kentteki durumun Kerkük’ün kimllğinden vazgeçecekleri anlamına gelmediğini ifade eden Barzani, “Çünkü Kerkük her Kürt bireyi için büyük semboldür” ifadelerini kullandı

Kerkük’ün herkes için birlikte yaşam ve kardeşlik kenti olması gerektiğini dile getiren Başkan Barzani, yaşanan olayların şiddetin bir çözüm olmadığı gerçeğini ortaya çıkardığını ve çözüm için akıl ve mantık dilinin kullanılması gerektiğini belirtti.

Kerküklü Kürtlerin yaşadıkları acıları derinden hissettiğini belirten Başkan Barzani, bileşenler arasında siyasi çelişkileri etnik çatışmaya dönüştürmeye çalışan sorumsuzların girişimlerinin başarıya ulaşmamaması için çaba harcanması gerektiğini de sözlerine ekledi.