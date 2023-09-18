Tanrıkulu'nun dokunulmazlık fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi

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Adalet Bakanlığı, Ankara Başsavcılığı'nın "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" iddiasıyla CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırladığı fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Bir televizyon programında TSK'yle ilgili söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemişti.

Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından başsavcılık Tanrıkulu hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" iddialarıyla hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na göndermişti.

Adalet Bakanlığı da fezlekeyi TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.