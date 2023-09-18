Politika

Tanrıkulu'nun dokunulmazlık fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Adalet Bakanlığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırladığı fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına gönderdi.
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sezgin-tanrikulu
türkiye Sezgin Tanrıkulu fezleke Adalet Bakanlığı TSK

HABER MERKEZİ

Adalet Bakanlığı, Ankara Başsavcılığı'nın "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" iddiasıyla CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırladığı fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Bir televizyon programında TSK'yle ilgili söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemişti.

Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından başsavcılık Tanrıkulu hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" iddialarıyla hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na göndermişti.

Adalet Bakanlığı da fezlekeyi TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

 

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