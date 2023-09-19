Politika

Kürdistan Bölgesi BM Genel Kurulu görüşmelerine katılıyor

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden bir heyet, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılıyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi BM Genel Kurulu

ERBİL (K24).

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizey başkanlığında resmi olarak New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılıyor.

Kürdistna Bölgesi Hükümeti heyeti, federal heyet içinde yer alıyor.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya Sudani'nin dün New York'a hareket ettiği belirtilmişti

Sudani’nin BM 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılacağı kaydedilmişti.

BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, bakanları ve delegasyonları bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 78'incisi, 19 Eylül'de New York'ta başlayacak.

Her yıl eylül ayında BM'nin genel merkezinde düzenlenen, bu yıl 26 Eylül'e kadar sürecek yüksek düzeyli görüşmelere, 193 ülkenin üst düzey temsilcisi katılıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv