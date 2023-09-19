Kürdistan Bölgesi BM Genel Kurulu görüşmelerine katılıyor

ERBİL (K24).

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizey başkanlığında resmi olarak New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılıyor.

Kürdistna Bölgesi Hükümeti heyeti, federal heyet içinde yer alıyor.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya Sudani'nin dün New York'a hareket ettiği belirtilmişti

Sudani’nin BM 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılacağı kaydedilmişti.

BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, bakanları ve delegasyonları bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 78'incisi, 19 Eylül'de New York'ta başlayacak.

Her yıl eylül ayında BM'nin genel merkezinde düzenlenen, bu yıl 26 Eylül'e kadar sürecek yüksek düzeyli görüşmelere, 193 ülkenin üst düzey temsilcisi katılıyor.