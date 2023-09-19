Politika

Hindistan ile Kanada arasında kriz: Diplomatlar sınır dışı edildi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ın Sih lider Hardeep Singh Nijjar’ın öldürülmesinin arkasında Hindistan hükümetinin olabileceğini söylemesi üzerine Hindistan, Kanada üst düzey diplomatının ülkeyi 5 gün içerisinde terk etmesini istedi.
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dünya Kanada Hindistan Hardeep Singh Nijjar

HABER MERKEZİ

Justin Trudeau, Kanada istihbaratının, Nijjar’ın öldürülmesiyle Hindistan devleti arasında "güvenilir" bir bağlantı tespit ettiğini duyurdu.

Trudeau, son G20 Zirvesi'nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdiğini açıkladı.

Trudeau dün Kanada Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, "Yabancı bir hükümetin Kanada topraklarında bir Kanada vatandaşının öldürülmesine karışması egemenliğimizin kabul edilemez ihlalidir. Bu; özgür, açık ve demokratik toplumların kendilerini yönlendirdiği temel kurallara da aykırıdır" dedi.

Kanada Başbakanı, cinayetin faillerinden hesap sormakta kararlı olduğunu vurguladı.

ÜST DÜZEY BİR HİNT DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLDİ

Trudeau'nun sözleri sonrası Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İddialar saçma ve maksatlı" denildi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Jolie, Trudeau'nun konuşması sonrası, üst düzey bir Hint diplomatı sınır dışı ettiklerini açıkladı.

Jolie, adını açıklamadığı diplomatın, Hindistan Dış İstihbarat Servisi'nin araştırma ve analiz departmanında görevli olduğunu söyledi.

Nijjar, 18 Haziran’da Kanada’da Vancouver'ın yaklaşık 30 kilometre doğusundaki Surrey kentinde bir Sih tapınağı dışında, maskeli iki silahlı kişi tarafından aracında vurularak öldürülmüştü.

Hindistan daha önce Nijjar'ın ölümüyle bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

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