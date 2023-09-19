Politika

ABD Kürdistan petrolünün ihracatına desteğini yineledi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Iak Başbakanı Sudani ile gerçekleştirdiği görüşmede Kürdistan petrolünün yeniden Türkiye üzerinden ihraç edilmesini desteklediklerini söyledi.
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ABD ABD Blinken sudani ırak kürdistan petrolü

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmeleri için New York’ta bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, toplantının içeriğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Blinken, Irak Başbakanı'na, Kürdistan Bölgesi’nin istikrarını desteklemesi ve koordinasyonu sürdürmesi için istekte bulundu” denildi.

Açıklamada, Blinken'in ABD’nin Kürdistan petrolünün Türkiye üzernden yeniden ihraç edilmesine verdiği desteği yinelediği belirtildi.

Görüşmede Blinken’in, ABD Başkanı Joe Biden'ın Sudani'ye Beyaz Saray'a resmi davetini ilettiği kaydedildi. 

Ayrıca Blinken, sosyal medya hesabı X'te (Twitter) yaptığı paylaşımda, “Stratejik ortaklığımızı tartışmak ve Münih'teki son toplantımızdan bu yana ekonomik ve güvenlik konularındaki ilerlemeyi gözden geçirmek için Irak Başbakanı Muhammad Şiya Sudani ile bir araya geldik. ABD, Irak halkının bölgesel istikrar ve refahını inşa etmek için Irak hükümetiyle birlikte çalışıyor” dedi.

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