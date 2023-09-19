Politika

Başbakan Mesrur Barzani: Kürdistan ve Irak'ın egemenliğine yönelik her türlü ihlali kınıyoruz

Başbakan Mesrur Barzani, Arbet havalimanına yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Kürdistan ve Irak'ın egemenliğine yönelik ter türlü ihlali kınadıklarını açıkladı.
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kürdistan Erbet havalimanı Mesrur Barzani Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, dün Süleymaniye’nin Arbet ilçesindeki havalimanına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırıyı kınayan Başbakan, şunları kaydetti:

Arbet Havalimanındaki olay bizi üzmüştür. Olayın nasıl olduğu ve gerçeklerin açığa çıkması için ilgili tarafların geniş kapsamlı bir soruşturma yapması gerekir.

Kürdistan ve Irak’ın egemenliğini ihlal eden ve Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve huzuruna yönelik her türlü yasadışı eylemi kınıyoruz.”

Süleymaniye’nin Arbet ilçesindeki havalimanına dün İHA saldırısı düzenlenmişti.

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