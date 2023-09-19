Irak, Arbet havalimanına yönelik saldırıda Türkiye'yi işaret etti

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Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, dün Süleymaniye’nin Arbet ilçesindeki havalimanına yönelik İHA saldırısıyla ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıların Türkiye’den yapıldığını belirten Resul, “Dün saat 17.00'de Türkiye sınırını geçerek Irak semalarına doğru insansız hava aracının Süleymaniye’de Arbat havaalanını hedef alması sonucu Anti Terör üyesi 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı” dedi.

Böylesi bir saldırının Irak’ın egemenliğinin ihlali ettiğini ifade eden Resul, şunları kaydetti:

“Bu saldırı, Irak'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünün ihlal ediyor. Bölgenin ve dünyanın barış ve güvenliğine yönelik bir tehdittir. Bu saldırı ayrıca uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinin ihlalidir."

Bu saldırıların ülkeler arasındaki komşuluk ilkesine aykırı olduğunu kaydeden Resul, Irak'ın bu ihlallere sınır koyma hakkı olduğunu söyledi.