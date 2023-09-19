Politika

ABD Kongresi üyelerinde Biden’a Kürdistan Bölgesi'yle ilgili mektup

ABD Kongresi üyelerinden Michael Waltz, Michael McCaul ve Joe Wilson, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik haksız muameleye son verilmesi için her türlü çabayı göstermesi çağrısında bulundu.
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ABD Michael Waltz Michael McCaul Joe Wilson Joe Biden mektup

HABER MERKEZİ

ABD Kongresi üyeleri Michael Waltz, Michael McCaul ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Joe Wilson, Başkan Joe Biden'a bir mektup yazdı.

Mektupta özellikle son dönemlerde Kürdistan Bölgesi'ne yönelik haksızlığa dikkat çekildi.

Mektupta, “Irak'ta Kürtlere ve Kürdistan Bölgesi Hükümetine yönelik kabul edilemez davranışlara son verilmesi için elinizden geleni yapmanızı talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Mektubun bir başka bölümünde ise Kongre üyeleri, Kürdistan Bölgesi'nin ABD açısından tarihsel rolünü ve desteğini hatırlatarak, Kürdistan Bölgesi'ni ABD'nin güvenilir ve stratejik bir müttefiki olarak nitelendirdi.

Ayrıca Kürdistan Bölgesi'ne yönelik siyasi, ekonomik ve hukuki baskıların yapıldığına vurgu yapıldı.

Üyeler son olarak, Biden'ı, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'a giden Irak Başbakanı Muhammed Şiay Sudani ile “Irak için yeni bir strateji” ortaya koymaya ve bu sorunları görüşmeye çağırdı.

ABD Kongresi'nde Kürdistan Dostluk Grubu’ndan Michael Waltz, Seth Moulton ve Don Bacon mayıs ayında Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol meselesiyle ilgili bir mektup göndermişti.

Mektupta Blinken'a, Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmak için Bağdat ve Ankara ile en üst düzeyde görüşme çağrısında bulunulmuştu.

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