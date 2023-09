Washington’dan Türkiye, Rusya ve Çin’den isimlere yaptırım

HABER MERKEZİ

ABD Hazine Bakanlığı, İran, Rusya, Çin ve Türkiye'den isim ve kuruluşlara İran hava araçlarıyla ilgili yaptırım uygulama kararı aldı.

Yeni yaptırım kararları, bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (İran Hava Aracı Endüstriyel Üretim Şirketi) isimli şirketle bağlarından ötürü Alaaddin Aykut ve Mehmet Tokdemir de İran'la ilgili yaptırım listesine eklendi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, söz konusu yaptırım kararları, İran'ın insansız hava aracı (İHA) ve askeri hava araçları geliştirme faaliyetleriyle bağlantılı olarak verildi.

HANGİ İSİMLERE YAPTIRIM GETİRİLDİ?

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesine İran, Çin ve Rusya'dan eklenen isim ve kuruluşlar ise şu şekilde:

Husayn A'ini, Wenbo Dong, Mehdi Gogerdchian, Hamid Reza Noori, Chunpeng Su; Delta-Areo Technical Service Center LLC (Delta-Aero Teknik Servis Merkezi), Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Aerosila (Aeorsila Anonim Şirketi Bilimsel Üretim Girişimi), Joint Stock Company Star (Star Anonim Şirketi), Shenzhen Jiasibo Technolohy Co. Ltd. (Schenzhen Jiasibo Co. Limited Şirketi)