Politika

Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı ile Karabağ’ı görüştü

Rusya Savunma Bakanı Şoygu İran ziyareti kapsamında İran Genelkurmay Başkanı Bagheri ile bir araya geldi.
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Sergey Şoygu 
Sergey Şoygu 
İran Sergey Şoygu Muhammed Hüseyin Bagheri  Karabağ Suriye Afganistan

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanı Şoygu İran ziyareti kapsamında İran Genelkurmay Başkanı Bagheri ile bir araya geldi. Görüşmede Karabağ'da yaşananların ele alındığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bagheri yaptıkları görüşmede Dağlık Karabağ, Suriye ve Afganistan’daki durumu ele aldı.

İkili işbirliğine ilişkin konuların görüşüldüğünü belirten Şoygu görüşmenin Suriye, Afganistan ile Karabağ’da yaşananları da içerdiğini vurguladı.

Rus Savunma Bakanı buna ek olarak "Bugün ve yarın görüşülecek daha pek çok konu var” açıklamasında bulundu.

 

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