Guterres’ten Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması: Dünyanın o gübrelere ihtiyacı var

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta düzenlenen BM 78. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını yaptı.

Savaşın sadece Ukrayna'yı değil tüm dünyayı etkilediğini söyleyen Guterres, çatışma devam ederken sivillerin acısını dindirmeye çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Karadeniz Tahıl Girişimi bu çabalardan biriydi. Dünyanın, gıda güvenliği ve piyasaların istikrarı için Ukrayna ve Rus tahılı ile gübrelerine ihtiyacı var. Bunu gerçekleştirmek için tüm çabalarımı sürdüreceğim."

“EĞER AÇ OLANLARI BESLEYEMEZSEK, ÇATIŞMAYI BESLERİZ”

İhtiyaçların arttığı bir dönemde BM fonlarının kuruduğunu belirten Guterres, insani yardım operasyonlarında büyük kesintilere gitmek zorunda kaldıklarını anlattı. Guterres, "Eğer aç olanları besleyemezsek, çatışmayı besleriz" uyarısında bulunarak, tüm ülkelere Küresel İnsani Yardım Çağrısı'na destek olmaları çağrısı yaptı.

İklim değişiminin ise artık inkar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Guterres, "Artık kirli üretim ve sahte çözümlere son verilmeli" vurgusunu yaptı.

Guterres, iklim kaosunun yeni rekorlar kırdığına dikkati çekerek "Aynı bozuk plağı çalarak başkalarını suçlamaya ve başkalarının önce harekete geçmesini beklemeye devam edemeyiz" değerlendirmesini yaptı.

İklim değişimiyle mücadele edenlerin "tarih sayfalarında yerini alacağını" belirten Guterres, söz konusu kişilerle her zaman dayanışma içinde olacağını dile getirdi. Guterres, "BM tam olarak da büyük tehlikenin bulunduğu ancak anlaşmanın sağlanamadığı anlar için inşa edildi" diyerek üye ülkelere daha esnek olmaları çağrısında bulundu.

“KARARLILIKLA BİR ARAYA GELMELİYİZ”

Sınamalara karşı kararlılıkla hareket edilmesi halinde ilerleme kaydedileceğini dile getiren Guterres, "Bölünmüşlükleri gidermek, barış inşa etmek, tüm insanlara hak ettiği onur ve değeri vermek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini sağlamak, 21. yüzyılın çok taraflı kurumlarını reform etmek için kararlılıkla bir araya gelmeliyiz" ifadelerini kullandı.