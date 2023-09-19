Politika

Hol Kampı: Ezidi kadın ailesine kavuştu

Şengal’de terör örgütü DAİŞ tarafından kaçırılan Firyal Xidir adlı Ezidi kadın, Rojava’daki Hol Kampı’ndan kurtarılarak ailesine kavuştu.
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kürdistan Ezidi Soykırımı Şengal Hol Kampı

DUHOK (K24)

K24 muhabiri, yaklaşık dokuz yıl önce DAİŞ tarafından kaçırılan Şengalli Firyal Xidir’ın Rojava’nın Haseke kentindeki Hol Kampı’nda bulunduğunu aktardı.

Firyal Xidir’ın kurtarılarak ailesine kavuştuğu öğrenildi.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te başlayan saldırılarda kadın ve çocukların da içinde olduğu binlerce Ezidi Kürt hayatını kaybederken, binlerce kişi de DAİŞ tarafından kaçırıldı.

Kaçırılan yüzlerce insan köle pazarlarında satıldı, binlercesinin akıbeti hala bilinmiyor.

DAİŞ saldırılarının ardından Şengal ve çevresinde onlarca toplu mezar da bulundu.

Katliamda 5 binden fazla Ezidi Kürt öldürüldü, toplu mezarlara gömüldü, binlercesi de kaçırıldı. 2 bin 745 çocuk anne babasız kaldı.

325 binden fazla Ezidi Kürt evlerinden oldu. 135 bin 860 Ezidi Kürdistan Bölgesi’ne sığındı. 189 bin 337 kişi de Kürdistan Bölgesi’nden koparılan bölgelere, 100 bin kişi de farklı ülkelere göç etti.

Kürdistan Parlamentosu, 3 Ağustos tarihini Ezidi Soykırımı Günü olarak kabul etti.

 

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