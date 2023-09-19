Politika

ABD’nin Bağdat Büyükelçisinden havalimanı saldırısına kınama

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, Arbet Havalimanı'na yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı.
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Irak ABD Süleymaniye Arbet Havalimanı Saldırı kınama

ERBİL (K24)

Dün Süleymaniye’nin Arbet ilçesindeki havalimanına drone saldırı gerçekleştirilmişti.

Irak Silahlı Kuvetler Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dün saat 17.00'de Türkiye sınırını geçerek Irak semalarına doğru insansız hava aracının Süleymaniye’de Arbat havaalanını hedef alması sonucu Anti Terör üyesi 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.”

Resul, şunları kaydetti:

“Bu saldırı, Irak'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünün ihlal ediyor. Bölgenin ve dünyanın barış ve güvenliğine yönelik bir tehdittir. Bu saldırı ayrıca uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinin ihlalidir."

X hesabından açıklama yapan ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski de “Süleymaniye’deki Arbet Havalimanı’na yapılan saldırıyı kınıyoruz. Ülkenin güvenliği ve istikrarına; Irak’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygıyı vurguluyoruz” dedi.

Romanowski ayrıca, “Bu saldırıda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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