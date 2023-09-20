Şampiyonlar Ligi'nde perde açıldı: İşte gecenin sonuçları

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlarda gecenin en farklı skorunu Antwerp'i 5-0 mağlup eden Barcelona aldı.

Son şampiyon Manchester City, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Kızılyıldız'ı 3-1'lik skorla geçti.

ecenin olayı ise Lazio-Atletico Madrid maçında yaşandı. Lazio kalecisi Provedel, 90+5'inci dakikada attığı kafa golüyle takımına beraberliği getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:

Milan - Newcastle United: 0-0

Paris Saint-Germain (PSG) - Borussia Dortmund: 2-0

Young Boys - Leipzig: 1-3

Manchester City - Kızılyıldız: 3-1

Feyenoord - Celtic: 2-0

Lazio - Atletico Madrid: 1-1

Barcelona - Royal Antwerp: 5-0

Shakhtar Donetsk - Porto: 1-3