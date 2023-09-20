Blinken: Azerbaycan’ın başlattığı operasyon kabul edilemez

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'da başlattığı askeri operasyon hakkında açıklama yaptı.

Resmi sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Blinken, “Azerbaycan'ın kabul edilemez askeri eylemleri Dağlık Karabağ'daki insani durumu kötüleştirme riski taşıyor. Düşmanlıklara derhal son verilmesi ve doğrudan diyalog çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Azerbaijan’s unacceptable military actions risk worsening the humanitarian situation in Nagorno-Karabakh. We call for immediate end to hostilities and for direct dialogue. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 19, 2023

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan salı günü Dağlık Karabağ bölgesinde "terörle mücadele faaliyetleri" başlatarak amacının "anayasal düzeni yeniden tesis etmek" ve "Ermeni askeri oluşumlarını bölgeden çıkarmak olduğunu" bildirmişti.

Dağlık Karabağ bölgesindeki insan hakları ombudsmanı Azerbaycan ordusunun saldırılarında iki sivilin öldüğünü ve 23 sivilin yaralandığını açıkladı. Ombudsman Gegham Stepanyan, yaralanan sivillerden en az sekizinin çocuk olduğunu da söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'a yönelik askeri operasyon başlatan Azerbaycan'ı "etnik temizlik çabasıyla" suçladı. Fransa ve Avrupa Birliği de Azerbaycan'a saldırıları hemen durdurma çağrısı yaptı.