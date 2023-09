Blinken: Azerbaycan’ın başlattığı operasyon kabul edilemez

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'da başlattığı askeri operasyon hakkında açıklama yaptı.

Resmi sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Blinken, “Azerbaycan'ın kabul edilemez askeri eylemleri Dağlık Karabağ'daki insani durumu kötüleştirme riski taşıyor. Düşmanlıklara derhal son verilmesi ve doğrudan diyalog çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Azerbaijan’s unacceptable military actions risk worsening the humanitarian situation in Nagorno-Karabakh. We call for immediate end to hostilities and for direct dialogue.