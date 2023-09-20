Politika

Rusya'da savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Voronej Bölgesi'nde Su-34 savaş uçağının düştüğünü açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya Savaş uçağı

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 10.00 sıralarında planlı eğitim uçuşu esnasında Voronej Bölgesi'nde bir Su-34 savaş uçağının düştüğü, 2 kişilik mürettebatın koltuk fırlatma sistemiyle yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Uçağın yerleşim yerinden uzakta düştüğü kaydedilen açıklamada, uçuşun mühimmatsız gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu olayın teknik nedenden gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv