Scholz: Putin, bir talimatla savaşı sonlandırabilir

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'da gerçek anlamda barış getirmeyecek "sahte çözümler" bulunmaması konusunda uyarıda bulundu.

"Barışın olmadığı özgürlük baskı demektir" diyen Scholz, "Adaletin olmadığı barış dikta olarak adlandırılır. Moskova da artık bunu nihayet anlamalı" şeklinde konuştu.

Ukraynalıların "Hayatları ve özgürlükleri, ülkelerinin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü, BM Antlaşması ile hepimizin taahhüt ettiği ilkelerin korunması için savaştığını" belirten Scholz, ancak Rusya'nın saldırı savaşının Ukrayna'nın dışında da büyük acıya yol açtığını ifade etti.

Scholz sözlerini "Dünya genelinde vatandaşlar enflasyon, artan borçlanma, gübre kıtlığı, açlık ve yayılan yoksulluk nedeniyle acı çekiyor" şeklinde sürdürdü.

"Bu savaşın dünyanın her yerinde katlanılamaz sonuçları olduğu için, dünyanın barış arayışında olması iyi ve doğrudur" ifadesini kullanan Scholz, "Aynı zamanda üzerinde sadece 'barış' yazan sahte çözümler konusunda da dikkatli olmamız gerekir" dedi.

Almanya Başbakanı, Rusya'nın bu savaşın sorumlusu olduğunun altını çizerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bir talimat ile" bu savaşı sona erdirebileceğini belirtti.

REFORM ÇAĞRISI

Almanya Başbakanı konuşmasında BM'de, özellikle de BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması çağrısını yineledi. BM’nin "çok kutuplu dünya gerçeğini temsil etmesi" gerektiğini vurgulayan Scholz, durumun ise böyle olmadığını savundu. Scholz, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nde bunun açık bir şekilde görüldüğünü de sözlerine ekledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı olan Çin, Fransa, İngiltere, Rusya ve ABD olmak üzere beş daimi üye ile birlikte toplam 15 üyesi bulunuyor. BM Güvenlik Konseyi'nde sadece beş daimi üyenin bulunması ve veto hakkına sahip olmaları uzun zamandır eleştirilere neden oluyor. Rusya'nın daimi üyeler arasında bulunması nedeniyle Ukrayna Savaşı sonrasında, BM Güvenlik Konseyi hiçbir karar tasarısı çıkartamadı.