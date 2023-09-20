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17 yaşındaki öğrenci Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik hakaret ettiği belirlenen lise öğrencisinin gözaltına alındığını açıkladı.
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türkiye Mustafa Kemal Atatürk AES

HABER MERKEZİ

Atatürk'ün fotoğrafına yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki lise öğrencisi, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik hakaret ettiği belirlenen lise öğrencisinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medyada viral olan görüntüler sonra valilikten yapılan açıklamada, "20.09.2023 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde bir şahsın Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediği görülmüş, şahısla ilgili kimlik tespiti yapılmıştır. Bahse konu eylemi gerçekleştiren A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır" denildi.

İmam hatip lisesi öğrencisi A.E.S, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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