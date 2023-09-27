Politika

Mesud Barzani’den başsağlığı mesajı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesud Barzani yangın Ninova

HABER MERKEZİ

Başkan Mesud Barzani, Hamdaniye’de meydana gelen yangın faciasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Başkan Barzani, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Ninova’ya bağlı Hamdaniye bölgesinde yaşanan yangından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

 Barzani, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Hamdaniye bölgesinde yüzlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği ve yaralandığı trajik yangın olayından çok üzüntü duydum. Bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.”

Dün Ninova’ya bağlı Hamdaniye bölgesinde bulunan bir düğün salonunda kullanılan havai fişek nedeniyle yangın çıktı. Olayda yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirirken 200’den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv