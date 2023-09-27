Mesud Barzani’den başsağlığı mesajı

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Başkan Mesud Barzani, Hamdaniye’de meydana gelen yangın faciasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Başkan Barzani, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Ninova’ya bağlı Hamdaniye bölgesinde yaşanan yangından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Barzani, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Hamdaniye bölgesinde yüzlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği ve yaralandığı trajik yangın olayından çok üzüntü duydum. Bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.”

Dün Ninova’ya bağlı Hamdaniye bölgesinde bulunan bir düğün salonunda kullanılan havai fişek nedeniyle yangın çıktı. Olayda yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirirken 200’den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.