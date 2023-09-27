Süleymaniye kırsalında PKK’ye operasyon

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Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) dayandırdığı haberinde, Süleymaniye kırsalında PKK’li "Berxwedan Çiyager" kod adlı PKK’li Mazlum Öztürk'ün nokta operasyonu sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA’nın haberine göre PKK’ye Avrupa'dan katılan "Berxwedan Çiyager" kod adlı PKK’li Mazlum Öztürk'ün güvenlik güçlerinin takibi sonucunda Süleymaniye kırsalında bulunduğu tespit edildi.

Mazlum Öztürk, düzenlenen operasyon sonucunda hayatını kaybetti.

Haberde, operasyonun ne zaman yapıldığına dair bilgi paylaşılmazken, Öztürk'ün, Ağustos 2022'de Türkiye'den Avrupa'ya geçiş yaptığı, orada Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi'nin (KCDK-E) çatısı altında birçok faaliyette bulunduğu kaydedildi.

PKK’li Öztürk'ün ayrıca, Ocak 2023'te Fransa'dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladığı, Türk Güvenlik Güçleri’ne yönelik eylemler yapmak üzere suikast eğitimi aldığı belirtildi.

Son dönemde Süleymaniye’de Türkiye’nin PKK’ye yönelik operasyonlarında artış yaşanıyor.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK’nin Süleymaniye’deki faaliyetlerine ilişkin Bafıl Talabani’yi sürekli ikaz ettiklerini belirterek, “Süleymaniye’de terör faaliyetlerinin artmasıyla ilgili Bafıl Talabani sürekli olarak ikaz ediliyor. ‘Lütfen terör örgütleriyle ilişkinizi kesin. Her halükarda sizin aleyhinize olacak’ diye ve oluyor. Durum da böyle gelişiyor. Yaptıklarını, faaliyetlerini hepsini takip ediyoruz, biliyoruz. Ama daha sert bir hareket de yapmak istemiyoruz. Açık açık bunlar söylendi defalarca söylendi. Fakat bir türlü kimse kendine bir çeki düzen vermedi” şeklinde uyarılarda bulunmuştu.