KYB yeni başkanını seçti

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Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) düzenlediği beşinci kongresinde, partinin yeni başkanını seçti.

Kongre, dün Süleymaniye kentinde 600 delegenin katılımıyla başladı. K24 muhabirinin aktardığına göre 3 gün sürmesi beklenen 5’inci kongrede parti başkanlığına Bafıl Talabani yeniden seçildi.

Kongreye, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin yanı sıra çok sayıda siyasi yetkili katıldı.

Talabani, tek aday olarak çıktığı kongrede delegelerin çoğunun oyunu alarak bir kez daha parti başkanlığına seçildi.

KYB, 1976 yılında Süleymaniye’de kurulan siyasi bir partidir. Partinin kurulmasının ardından düzenlenen 3 kongrede Celal Talabani başkanlığa seçildi.

Celal Talabani’nin vefatının ardından KYB, 21 Aralık 2019'da 4'üncü olağan kongresini düzenledi. Kongre kapsamında Talabani'nin oğlu Bafıl Talabani ve yeğeni Lahur Şeyh Cengi'nin eş başkanlar olmasına karar verildi.

KYB’de eş başkanlar arasında yaşanan gerilimin ardından Bafıl Talabani, Lahur Şeyh Cengi’yi görevinden alarak partinin başkanı oldu.