Sözcü Hafaci'den DAİŞ açıklaması

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Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, Irak’ta yaklaşık 500 DAİŞ’li teröristin bulunduğunu açıkladı.

Sözcü Hafaci, yaptığı açıklamada, DAİŞ’in askeri yeteneklerini kaybettiğini ve yeni üyeler toplayamadığını belirtti.

İstihbarat bilgilerine göre Irak'ta 500'e yakın DAİŞ’li teröristin bulunduğunu aktaran Hafaci, DAİŞ’lilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere havadan ve karadan operasyonlar düzenlediklerini ifade etti.

Sözcü Hafaci, geçmişte terör örgütü DAİŞ’e yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün birçok liderini kaybettiğini dile getirdi.

Hafaci, daha önce basına yaptığı açıklamada, Irak'taki DAİŞ’li sayısının 700'ü geçmediğini ve bunların 3’lü ve 7’li gruplara bölündüğünü belirtmişti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığının istatistiklerine göre Ocak 2023’ten Mayıs 2023’e kadar düzenlenen operasyonlarda 100’den fazla DAİŞ’li terörist öldürüldü.

El Kaide'nin kalıntısı olan ve Ebubekir El Bağdadi liderliğindeki terör örgütü DAİŞ, 2014 yılında Irak'taki saldırılarını yoğunlaştırdı. Aynı yılın haziran ayında Musul'u ve Irak'ın çeşitli bölgelerini işgal etti.

İşgalden 2 yıl sonra 16 Ekim 2016’da, Peşmerge ve Iraklı güçler, Uluslararası Koalisyon’un desteğiyle katılımıyla Musul’u kurtarmak için operasyonu başlattı. 21 Temmuz 2017'de ise Musul'un işgalden kurtarıldığı duyuruldu.