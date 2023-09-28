Neçirvan Barzani: En içten duygularımızla Hamdaniye felaketini yaşayanların yanındayız

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Musul’un Hamdaniye ilçesindeki bir düğün salonunda çıkan yangında yaralananları Erbil Acil Durum Hastanesinde ziyaret etti.

Hastane ziyaretinde açıklamalarda bulunan Neçirvan Barzani, “Hamdaniye ilçesinde yaşananlar büyük bir insani felaketti. Kürdistan Sağlik Bakanlığı ve Erbil Valiliği olay yerine ambulansları erken ulaştırdıkları için teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Sağlık personelinin yaralıları tedavisinde gösterdikleri üstün çabalarından dolayı teşekkür eden Neçirvan Barzani, Hamdaniye felaketinde Kürdistan halkının ortak duygu etrafında birleşmesinin mutluluk verici olduğunu vurguladı.

Felaketzedelerin yaşadığı acı olaya değinen Neçirvan Barzani, “Hamdaniye’de yaşananlar büyük bir insanlık felaketiydi ve bu felaketle karşı karşıya kalan kardeşlerimize yardım eli uzatmalıyız. Yüce Allah’tan bu felakette yakınlarını kaybedenlere sabır diliyorum” şeklinde konuştu.

Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle yaşanan felaketi konuştuklarını, yaşanan olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek, olayın geniş kapsamlı incelenmesini ve zararların tanzim edilmesini istediğini söyledi.

Neçirvan Barzani, “Yaşanan bu insani felaketi, Kürdistan Bölgesi’nde yaşanmış ve bizim başımıza gelmiş gibi görüyoruz. Yaraların sarılması için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.

Dün Musul’a bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda havai fişeklerin ateşlenmesi sonucu çıkan yangında 100’den fazla kişi hayatını kaybederken, 150 kişi de yaralandı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yaralıları kurtarması için itfaiye ekiplerinin olay yerine gönderilmesi için talimat verdi. Yaralılar Kürdistan Bölgesi hastanelerine nakledildi.