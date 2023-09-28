Mevlüt Yakut: Kürdistan Bölgesi ile ekonomik iş birliğine bağlıyız

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Türkiye’nin Erbil Başkonsolusu Mevlüt Yakut, Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi ile ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Irak-Kürdistan Bölgesi ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Erbil’de, Türkiye ve Kürdistan Bölgesi’nden şirketlerin karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdiği bir forum düzenledi.

Toplantıda konuşma yapan Başkonsolos Yakut, “Bugün burada bulunmamız Türkiye’nin bölgedeki ortaklarıyla ekonomik iş birliğini ve ortaklığını güçlendirmeye olan bağlılığının bir yansımasıdır.” dedi.

“Ortak bir sınıra, köklü kültürel tarihi ilişkilere sahip olduğumuz IKBY, Türkiye için ticaret, yatırım ve kültürel değişimde önemli bir partner olmuştur.” diyen Başkonsolos Yakut, forum kapsamında kurulacak iş ilişkilerinin iş birliklerini geliştirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerden “umutlu” olduğunu dile getiren Mevlüt Yakut, “Birlikte insanlarımız için daha parlak daha zengin bir gelecek inşa edebiliriz.” diye konuştu.

Kalıcı ortaklıklar kurulması için fikirlerin birleştirilmesi çağrısında da bulunan Yakut, “Birlikte çalışarak müşterek refahın geleceğini yaratalım.” ifadesini kullandı.