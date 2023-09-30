Almanya'dan “Osman Kavala” paylaşımı: İnsan hakları açısından yıkıcı bir sinyal

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala'nın hapis kararının “Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü açısından yıkıcı bir sinyal” olduğunu belirtti.

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Osman Kavala'nın hapsedildiği her bir gün fazla. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı olan Türkiye, her geçen gün yükümlülüklerini ihlal ediyor. Yargıtay'ın dünkü kararı, Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü açısından yıkıcı bir sinyal." açıklamasına yer verildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi davasında Kavala hakkında AİHM’in vermiş olduğu, "tutuklanmanın siyasi baskı sonucu gerçekleştiği" yönündeki "hak ihlali” kararını dikkate almayarak, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, TİP Milletvekili Can Atalay' ile Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’e verilen 18’er yıl hapis cezalarını onadı.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Yargıtay’ın, Gezi Parkı gösterileri nedeniyle yargılanan Osman Kavala kararı ile ilgili kararı onamasına sert tepki gösterdi.

Konuyla ilgili euronews'in sorularını yanıtlayan Nacho Sanchez, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa Bakanlar Komitesi’nin kararına uyulmamasını “tam bir felaket” olarak niteledi.

Bu kararın Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine de zarar vereceğini kaydeden Nacho Sanchez, “AİHM kararı siyasi değil bir yargı kararı, bütün Avrupa Konseyi üyelerin bu kararlara uyması gerekiyor.” dedi.