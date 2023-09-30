Ömer Çelik: “İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur”

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz.” dedi.

Ömer Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan saldırıya tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine yapılmıştır." diyen AK Parti Sözcüsü Çelik, “Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur.” ifadesini kullandı.

“Saldırıyı lanetliyoruz.” sözleriyle saldırıya tepki gösteren Çelik, “İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur.” değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, “Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır.” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz." sözlerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasının devamında, şunlar kaydedildi:

"İsveç’in gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir."

-İsveç’te ne olmuştu

AA’nın haberine göre İsveç'te 29 Eylül’de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlenmişti.

İsveç'te NATO'ya üyelik süreci devam ederken, daha önce de birçok yerde Türkiye, Türk bayrağı, Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonlar düzenlenmişti.