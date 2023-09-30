TBMM yarın açılıyor: Gündem yeni anayasa ve fezlekeler

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Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 28'inci dönem 2'inci yasama yılı yarın başlayacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verecek.

TBMM'de 14 siyasi parti temsil ediliyor. Mecliste 6 siyasi parti grubu olacak. Meclis Genel Kurulu'nda grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili sayısına göre oturma düzeni de belirlendi.

Mecliste ilk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtında yapılacak. Genel Kurul saat 14.00'te toplanacak.

Recep Tayyip Erdoğan, meclis kürsüsünden önemli mesajlar vereceği, kapsamlı bir konuşma gerçekleştirecek. Siyasi partilerin liderleri de Meclis Genel Kurulu açılışına katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden milletvekili olmadığı için Genel Kurulu locadan izleyecek.

Erdoğan'ın son konuşmalarında devamlı vurgu yaptığı anayasa değişikliği için de Cumhur İttifakı milletvekillerinin harekete geçmesi bekleniyor. Mecliste AK Parti bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu, yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak. Komisyonun, muhalefet partileriyle görüşmeler yapması da gündemde.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin meclise gelmesi bekleniyor.

Tanrıkulu için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan düzenlenen fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Fezleke, Türkiye Büyük Mlilet Meclisine ulaştıktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek.

14 Mayıs Genel Seçimlerin ardından birinci yasama yılını 2 Haziran’da açan meclis, 15 Temmuz’da çalışmalarına 1 Ekim’e kadar ara verdi.