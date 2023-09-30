Politika

DEVA Partisi'nden yerel seçim kararı

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Ali Babacan
Ali Babacan
türkiye DEVA Partisi

HABER MERKEZİ

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) lideri Ali Babacan, yerel seçimler için partisinin aldığı kararı duyurdu.

DEVA Partisi Genel lideri Ali Babacan, partisinin Tüzük Kongresi'nde "yerel seçimde ittifak" tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Babacan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun."

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