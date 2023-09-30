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Fransa'nın başkenti Paris’i tahtakuruları bastı

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HABER MERKEZİ

Fransa’nın başkenti Paris’i tahtakuruları bastı. Parisliler toplu taşımadan ve sinemalardan tahtakurularını gösteren videolar paylaşınca, hükümet müdahale kararı aldı.

Paris Belediye Başkanı Yardımcısı Emmanuel Gregoire dün basına yaptığı açıklamada, “Gerçekte hiç kimsenin güvende olmadığını anlamalısınız, tabii ki risk faktörleri var ama gerçekte tahtakuruları size bulaşabilir ve eve getirebilirsiniz.” dedi.

Gregoire açıklamasında tahtakurularının, 2024 Paris Olimpiyatları için bir tehdit olmadığını belirtti.

Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune ise “Önümüzdeki hafta ulaştırma operatörlerini bir araya getirerek alınan tedbirler hakkında bilgi vereceğim ve yolculara hizmet etmek, güven vermek ve korumak için daha fazla çaba sarf edeceğim.” açıklamasında bulundu.

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