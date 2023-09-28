ABD Kongresi üyelerinden Kürdistan Bölgesi hükümetine teşekkür

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ABD Kongresi üyeleri K24 aracılığıyla Hamdaniye olayından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, Kürdistan Bölgesi hükümetine kısa sürede sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.

ABD Kongresi Üyesi Don Bacon, K24’e yaptığı açıklamada, “Hamdaniye olayından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ben Hristiyanım ve Irak’ta görev yaptım. Kürt dostlarıma çok saygım var. Hamdaniye’deki düğün salonunda çıkan yangın çok acı vericiydi.” ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi hükümetine teşekkür eden Bacon, “İyi bir komşu olarak kısa sürede Hristiyanların yardımına ulaşan Kürdistan Bölgesi hükümetine çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

ABD Kongresi Üyesi Chris Smith de Hamdaniye'de onlarca kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını vurguladı.

Söz konusu olayın tekrarlanmaması için Irak hükümetinin daha fazla çabalaması gerektiğine işaret eden Chris Smith, “Benzer olayların yaşanmaması için halkın hem güvenlik hem de sağlık açısından korunması amacıyla Irak hükümetinin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyleyebilirim.” dedi.

Ninova’ya bağlı Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül 2023’te bir düğün salonunda yangın çıktı. Yangında yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirirken 200’den fazla kişi de yaralandı.