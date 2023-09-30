Erbil Valisi: Sel felaketlerine yönelik tedbirler geliştirerek tehlikeleri azaltacağız

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Erbil Valisi Umed Xoşnaw, sel felaketklerine yönelik alınan tedbirlerle tehlikeleri altacaklarını belirtti.

Erbil’de düzenlediği basın toplatısında yaptığı açıklamada Umed Xoşnaw, Sel felaketlerine karşı dünyanın hiçbir yerinde köklü tedbirlerin geliştirilemediğini, Kürdistan Bölgesi’nde de nihai çözümün olmadığını ancak sel felaketlerine yönelik çeşitli tedbirlerle risklerin en aza indirgenebileceğini söyledi.

Geçmiş yıllarda değişen iklim koşullarından dolayı sel felaketleri, kuraklık konularında sorunlar yaşandığını, sonbahar ve bahar aylarında olası sel felaketlerine karşı tedbirler alınacağını kaydetti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti için 2023 yılının zorlu bir yıl olduğunu, Irak Hükümeti tarafından Kürdistan Bölgesi’ne ayrılan bütçe payının gönderilmemesi sonucunda memur maaşlarının ödenmesinde gecikmelerin yaşandığını, bazı hayati projelerin bu nedenle hayata geçirilemediğini söyledi.

Umed Xoşnaw, Erbil kentinin su sorununun çözümüne yönelik önemli stratejik projelerden biri olan İfraz IV Projesinin bütçe sorunundan kaynaklı durdurulduğunu ancak sınırlı sayıda bazı su projelerinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Kuraklık sonucu gelişen su sorununları ve sel felaketine yönelik projelerinin olduğunu ancak ekonomik krizden dolayı bu projelerin hayata geçirilemediğini belirtti.

Irak’ın 2023 Bütçesinde Kürdistan Bölgesi’ne ayrılan bütçe payının gönderilmemesinden dolayı Kürdistan Bölgesi’nin stratejik projelerden biri olan İfraz IV Projesi’nin 4’üncü aşaması tamamlanamadı.