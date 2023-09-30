Başbakan Mesrur Barzani, Hemdaniye faciasında yaralananları hastanede ziyaret etti
HABER MERKEZİ
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Hemdaniye faciasında yaralananları Erbil İlk Yardım Hastanesinde ziyaret etti.
Başbakan Mesrur Barzani, hastane ziyaretinde yaralılara acil şifalar dileyerek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak tedavileri için bütün imkanları seferber edeceklerini belirtti.
Musul’un Hemdaniye ilçesinde 26 Eylül gecesi bir düğün salonunda çıkan yangında 100’den fazla kişi hayatını kaybetti yaklaşık 200 kişi de yaralandı.
Başbakanı Mesrur Barzani, yangın faciasından hemen sonra Kürdistan Bölgesi’nden itfaiye ve ilk yardım timlerinin yangında yaralananlara sağlık hizmeti sunması için talimat verdi.
Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Peşawa Hawramani yaptığı açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatı üzerine Kürdistan Bölgesi’nde 3 günlük yas ilan edildi.